ABBYY e IBM watsonx.ai Orchestrate trasformano l'automazione KYC su scala aziendale

18 agosto 2025

Marlene Wolfgruber

Oggi, ABBYY e IBM stanno ampliando la loro partnership per offrire una soluzione incentrata sulla conformità per gli istituti di servizi finanziari e assicurativi che richiedono precisione, verificabilità e agilità operativa. Combinando l'avanzata Document AI e Process AI di ABBYY con gli agenti AI di IBM® watsonx.ai Orchestrate, stiamo trasformando l'intero processo Know Your Customer (KYC), dall'acquisizione dei documenti al monitoraggio della conformità, in un workflow trasparente, scalabile e intelligente.

È più di una semplice automazione delle attività. Si tratta di un'orchestrazione dinamica end-to-end con insight sui rischi in tempo reale integrati.

Panoramica della soluzione e proposta di valore dell'integrazione

Il KYC manuale è lento, soggetto a errori e costoso. Gli strumenti di automazione tradizionali spesso non sono all'altezza in termini di convalida tra documenti, preparazione agli audit e controllo dei processi in tempo reale. I team addetti alla conformità continuano a lottare con sistemi disconnessi, segnali di rischio poco chiari e una crescente pressione normativa.

ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate cambiano tutto ciò. Con questa integrazione, le istituzioni possono semplificare l'onboarding, ridurre il rischio di frode e applicare automaticamente le policy di conformità, grazie a AI che comprendono sia i processi che i documenti.

3 principali differenze con l'integrazione ABBYY + IBM 

  1. ABBYY Document AI estrae dati strutturati da fatture delle utenze, estratti conto bancari e altri documenti di onboarding, anche se sono scansionati male o variano in base al paese.
  2. IBM watsonx.ai Orchestrate poi instrada questi dati puliti nel workflow KYC, convalidando le voci, lanciando i follow-up e integrandosi direttamente con le piattaforme di conformità interne.
  3. ABBYY Process Intelligence monitora ogni caso, acquisendo dati operativi e identificando le eccezioni in tempo reale. Se si verifica un problema come documentazione mancante, una lacuna di conformità o un modello sospetto, il sistema avvisa i team giusti e attiva un'azione correttiva.

Ogni attività viene registrata. Ogni azione è spiegabile. Ogni passaggio è verificabile.

Come funziona l'integrazione

L'integrazione ABBYY+IBM watsonx Orchestrate consente alle istituzioni di:

  • Inserire e strutturare i documenti di onboarding su larga scala con ABBYY Document AI
  • Attivare fasi intelligenti del workflow tramite gli agenti di Orchestrate (ad esempio controlli del rischio, richieste di reinvio, escalation)
  • Monitorare continuamente la conformità dei processi con ABBYY Process AI
  • Rispondere automaticamente alle lacune di conformità riavviando, indirizzando o correggendo il workflow
  • Garantire la completa tracciabilità e disponibilità all'audit in ogni interazione KYC

ABBYY + IBM offrono proposte di valore chiave 

  1. Oltre l'automazione all'intelligenza orchestrata: dall'acquisizione dei dati all'esecuzione delle decisioni, ogni fase è coordinata e monitorata, assicurando che nulla vada perso.
  2. Visibilità dei rischi in tempo reale: ABBYY Process AI evidenzia i colli di bottiglia, le derive della conformità e le eccezioni in modo proattivo, aiutandoti a risolvere i problemi prima che diventino rischi.
  3. Conformità, integrata: ogni fase del KYC viene registrata, misurata e allineata ai requisiti normativi interni ed esterni, per essere sempre pronti per l'audit.
  4. Scalabilità di livello aziendale: con l'aumentare dei volumi di onboarding, aumenta anche il sistema, senza sacrificare la supervisione o le prestazioni.

Vantaggi aziendali con ABBYY + IBM

  1. Onboarding più rapido con meno passaggi manuali
  2. Riduzione del rischio di conformità grazie a controlli e avvisi automatizzati
  3. Miglioramento della prontezza di audit e della trasparenza della governance
  4. Riduzione dei costi operativi grazie all'orchestrazione intelligente
  5. Maggiore soddisfazione dei clienti con tempi di assistenza più rapidi

In azione: casi d'uso di servizi finanziari e assicurativi

Un fornitore di assicurazioni globale che accoglie nuovi assicurati deve acquisire documenti di identità, convalidare le informazioni e garantire la conformità AML/KYC in più giurisdizioni.

Con ABBYY + IBM:

  • I documenti vengono acquisiti e strutturati al momento dell'assunzione
  • Gli agenti di Orchestrator convalidano i dettagli e avviano le fasi successive (ad esempio, la profilazione del rischio)
  • ABBYY Process AI monitora il workflow per individuare deviazioni o ritardi
  • Se manca la documentazione o emergono segnalazioni di rischio, il sistema avvisa il cliente e riprende il workflow una volta risolto
  • Ogni azione è tracciabile: supporta la politica interna, l'audit normativo e il reporting esterno

Il risultato? Onboarding più sicuro e veloce con conformità continua.

Un nuovo standard per l'automazione KYC

Insieme, ABBYY e IBM offrono un nuovo standard di riferimento per l'automazione KYC, creato per i settori regolamentati in cui fiducia, trasparenza e agilità non sono negoziabili. Dall'acquisizione iniziale dei documenti al monitoraggio continuo del rischio, questa integrazione consente ai team addetti alla conformità di passare da reattivi a proattivi, senza aggiungere complessità.

Da attrito di processo a intelligenza di processo: il KYC è appena diventato più intelligente.

Guarda l'integrazione in azione.

