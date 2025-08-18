ABBYY e IBM watsonx.ai Orchestrate trasformano l'automazione KYC su scala aziendale

18 agosto 2025
Oggi, ABBYY e IBM stanno ampliando la loro partnership per offrire una soluzione incentrata sulla conformità per gli istituti di servizi finanziari e assicurativi che richiedono precisione, verificabilità e agilità operativa. Combinando l'avanzata Document AI e Process AI di ABBYY con gli agenti AI di IBM® watsonx.ai Orchestrate, stiamo trasformando l'intero processo Know Your Customer (KYC), dall'acquisizione dei documenti al monitoraggio della conformità, in un workflow trasparente, scalabile e intelligente.
È più di una semplice automazione delle attività. Si tratta di un'orchestrazione dinamica end-to-end con insight sui rischi in tempo reale integrati.
Il KYC manuale è lento, soggetto a errori e costoso. Gli strumenti di automazione tradizionali spesso non sono all'altezza in termini di convalida tra documenti, preparazione agli audit e controllo dei processi in tempo reale. I team addetti alla conformità continuano a lottare con sistemi disconnessi, segnali di rischio poco chiari e una crescente pressione normativa.
ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate cambiano tutto ciò. Con questa integrazione, le istituzioni possono semplificare l'onboarding, ridurre il rischio di frode e applicare automaticamente le policy di conformità, grazie a AI che comprendono sia i processi che i documenti.
Ogni attività viene registrata. Ogni azione è spiegabile. Ogni passaggio è verificabile.
L'integrazione ABBYY+IBM watsonx Orchestrate consente alle istituzioni di:
Un fornitore di assicurazioni globale che accoglie nuovi assicurati deve acquisire documenti di identità, convalidare le informazioni e garantire la conformità AML/KYC in più giurisdizioni.
Con ABBYY + IBM:
Il risultato? Onboarding più sicuro e veloce con conformità continua.
Insieme, ABBYY e IBM offrono un nuovo standard di riferimento per l'automazione KYC, creato per i settori regolamentati in cui fiducia, trasparenza e agilità non sono negoziabili. Dall'acquisizione iniziale dei documenti al monitoraggio continuo del rischio, questa integrazione consente ai team addetti alla conformità di passare da reattivi a proattivi, senza aggiungere complessità.
Da attrito di processo a intelligenza di processo: il KYC è appena diventato più intelligente.
Guarda l'integrazione in azione.
Richiedi una demo personalizzata