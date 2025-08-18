ABBYY e IBM watsonx.ai Orchestrate trasformano l'automazione KYC su scala aziendale

Oggi, ABBYY e IBM stanno ampliando la loro partnership per offrire una soluzione incentrata sulla conformità per gli istituti di servizi finanziari e assicurativi che richiedono precisione, verificabilità e agilità operativa. Combinando l'avanzata Document AI e Process AI di ABBYY con gli agenti AI di IBM® watsonx.ai Orchestrate, stiamo trasformando l'intero processo Know Your Customer (KYC), dall'acquisizione dei documenti al monitoraggio della conformità, in un workflow trasparente, scalabile e intelligente.

È più di una semplice automazione delle attività. Si tratta di un'orchestrazione dinamica end-to-end con insight sui rischi in tempo reale integrati.