Mentre i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono convenzionalmente pre-addestrati esclusivamente su dati di testo, quindi adattati ad altre modalità di dati (come i dati di immagine) in un secondo momento, durante il post-addestramento, i modelli Llama 4 sono progettati con una "multimodalità nativa." Ciò ha permesso a Meta di pre-addestrare congiuntamente i modelli con grandi quantità di dati di testo, immagini e video non etichettati contemporaneamente, arricchendo in modo efficiente i modelli con conoscenze integrate provenienti da diverse fonti.

L'addestramento dei modelli Llama 4 ha incorporato la «fusione» di diversi tipi di dati nelle prime fasi della pipeline di elaborazione, integrando perfettamente i token di testo e di visione per consentire loro di addestrarsi come un unico sistema unificato. Di conseguenza, Llama 4 Maverick e Llama 4 Scout offrono prestazioni eccellenti in una serie di attività di comprensione delle immagini, capaci sia di rispondere ai prompt di testo relativi a più immagini contemporaneamente sia di ancorare le risposte del modello a regioni specifiche con una singola immagine.