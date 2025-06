Ottimizzando in modo intelligente le risorse GPU nel cloud, Turbonomic aiuta le organizzazioni a ridurre le spese non necessarie per istanze GPU inattive o sottoutilizzate. Con un migliore posizionamento delle VM abilitate per vGPU on-premise, Turbonomic assicurerà che tali VM vengano spostate su host con capacità GPU disponibile per garantire l'allocazione e l'utilizzo delle risorse. Le aziende possono ottenere un migliore ritorno sull'investimento (ROI) per i workload e le applicazioni ad alta intensità di GPU e allocare i budget in modo più efficace.