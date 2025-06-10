18 prodotti software IBM vincono i premi TrustRadius 2025 Top Rated Awards

10 giugno 2025
La dedizione di IBM a mettere i clienti al primo posto continua a essere la forza trainante del suo successo, inclusi ma non limitati a premi di settore come questi. Oggi siamo lieti di annunciare che 18 prodotti software IBM hanno ottenuto i premi TrustRadius 2025 Top Rated Awards in diverse categorie.
TrustRadius è una piattaforma di buyer intelligence per la tecnologia aziendale. Informazioni complete sui prodotti, insight sui clienti e conversazioni con colleghi consentono agli acquirenti di prendere decisioni sicure.
"Ottenere un Top Rated Award significa che il fornitore ha un'eccellente soddisfazione del cliente e una comprovata credibilità. Si basa interamente sulle recensioni e sul sentiment dei clienti", ha affermato Becky Susko, TrustRadius, Marketing Program Manager of Awards.
I Top Rated Awards, che rappresentano un riconoscimento a livello di settore per i prodotti di tecnologia B2B, vengono assegnati solo ai prodotti che:
Il feedback positivo dei clienti e premi come questi sono la prova che IBM fornisce soluzioni per risolvere alcuni dei problemi più urgenti del mondo, soluzioni che vengono fornite ai clienti di tutto il mondo per soddisfare le esigenze di domani e di oggi.
Utilizzi i nostri prodotti?