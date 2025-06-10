18 prodotti software IBM vincono i premi TrustRadius 2025 Top Rated Awards

Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

10 giugno 2025

Autore

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM

La dedizione di IBM a mettere i clienti al primo posto continua a essere la forza trainante del suo successo, inclusi ma non limitati a premi di settore come questi. Oggi siamo lieti di annunciare che 18 prodotti software IBM hanno ottenuto i premi TrustRadius 2025 Top Rated Awards in diverse categorie.

Rappresenta un riconoscimento a livello di settore per i prodotti di tecnologia B2B

TrustRadius è una piattaforma di buyer intelligence per la tecnologia aziendale. Informazioni complete sui prodotti, insight sui clienti e conversazioni con colleghi consentono agli acquirenti di prendere decisioni sicure.

"Ottenere un Top Rated Award significa che il fornitore ha un'eccellente soddisfazione del cliente e una comprovata credibilità. Si basa interamente sulle recensioni e sul sentiment dei clienti", ha affermato Becky Susko, TrustRadius, Marketing Program Manager of Awards.

I Top Rated Awards, che rappresentano un riconoscimento a livello di settore per i prodotti di tecnologia B2B, vengono assegnati solo ai prodotti che:

  • Ottengono 10+ nuove recensioni negli ultimi 12 mesi
  • Guadagnano un trScore di 7,5 o superiore dalle recensioni
  • Catturano lo 0,5% del volume di traffico della categoria

18 vincitori IBM in diverse categorie

  1. IBM® API Connect: gestione API
  2. IBM® Apptio: tecnologia e gestione aziendale
  3. IBM® Aspera on Cloud: migrazione cloud, Managed file transfer (MFT)
  4. IBM® Blueworks Live: business process management (BPM), Enterprise Architecture Management
  5. IBM® Cloudability: migrazione cloud, gestione SaaS, gestione dei costi del cloud
  6. IBM® Cognos Analytics: business intelligence full stack, preparazione dei dati, data discovery e visualizzazione dei dati, business intelligence 
  7. IBM® Db2: Database relazionali, Database-as-a-service (DBaaS), Data Warehouse, Cloud Data Warehouse
  8. IBM® Guardium: sicurezza del database, analytics
  9. IBM® Instana: Application Performance Management (APM), Infrastructure Monitoring, Observability, monitoraggio di Kubernetes
  10. IBM® MaaS360: gestione dei dispositivi mobili (MDM), gestione unificata degli endpoint (UEM)
  11. IBM® Maximo Application Suite: Enterprise Asset Management, gestione dei servizi IT (ITSM), sistemi di gestione della manutenzione computerizzata (CMMS)
  12. IBM® Planning Analytics: Workforce Analytics, gestione delle prestazioni aziendali, budgeting e previsione, pianificazione e analisi finanziaria
  13. IBM® SPSS Statistics: analytics predittiva, analytics statistica
  14. IBM® Storage FlashSystems: Enterprise Flash Array Storage
  15. IBM® Targetprocess: sviluppo agile, Obiettivi e Risultati Chiave (OKR), gestione del prodotto
  16. IBM® watsonx.ai: AI generativa aziendale, machine learning, MLOps
  17. IBM® watsonx.data: Data Lakehouse
  18. IBM® watsonx Orchestrate: assistente virtuale intelligente, ai chatbot

Soddisfare le esigenze di domani e di oggi

Il feedback positivo dei clienti e premi come questi sono la prova che IBM fornisce soluzioni per risolvere alcuni dei problemi più urgenti del mondo, soluzioni che vengono fornite ai clienti di tutto il mondo per soddisfare le esigenze di domani e di oggi.

Utilizzi i nostri prodotti?

Condividi qui il tuo feedback

Maggiori informazioni Condividi qui il tuo feedback