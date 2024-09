I nostri leader IBM sono stati ancora una volta unanimi quando è stato chiesto loro in che modo l'AI influirà sui dipendenti: l'AI e l'automazione non sono progettate per sostituire i lavoratori, ma piuttosto per potenziare le loro capacità e fornire loro più tempo per migliorare le competenze e lavorare sui tipi di innovazione che solo gli esseri umani sono in grado di produrre. La ricerca IBM lo conferma: in media, l'87% dei dirigenti intervistati prevede che i ruoli lavorativi non saranno sostituiti, ma potenziati dall'AI. Questa è una buona cosa, dato che le organizzazioni che offrono ai dipendenti le migliori esperienze ottengono un aumento del fatturato superiore del 31% rispetto alle altre.1 Tuttavia, il lavoro subirà dei cambiamenti nel futuro prossimo. I dirigenti intervistati stimano che, nei prossimi tre anni, il 40% della loro forza lavoro dovrà riqualificarsi a seguito dell'implementazione dell'AI e dell'automazione.2

"Ho sentito dire: 'Se concedo troppo spazio all'automazione, mi ritroverò senza lavoro'. Ma questo non è affatto vero. Il fatto è che la tecnologia si muove a ritmi talmente veloci, come del resto è sempre stato, che la prossima evoluzione è già dietro l'angolo. Ci sono sempre sviluppi più maturi su cui concentrarsi. Ci sono sempre opportunità di maggior valore per gli esseri umani, se si consente l'utilizzo dell'automazione".2 — Keri Olson

"I dirigenti senior stanno cercando di risparmiare denaro attraverso l'ottimizzazione. Non vogliono tagliare il personale, vogliono più produttività da ciò che hanno già. Ecco cos'è la trasformazione digitale. Se voglio essere più efficiente, lavoro più duramente. Ma se ho la tecnologia e gli strumenti per cambiare il modo in cui viene svolto il lavoro, e lascio che i computer ne svolgano una parte e che il machine learning fornisca dei suggerimenti... ebbene, questo significa essere più produttivi". —William Lobig