Mettere l'AI al servizio della trasformazione delle risorse umane e dei talenti

Scopri come applicare l'AI generativa per supportare la trasformazione delle risorse umane e dei talenti in tutta l'organizzazione.
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Illustrazione del processo AI che rappresenta la trasformazione dei talenti

Punti chiave della guida

75%
dei leader aziendali intervistati ritiene che il vantaggio competitivo dipenderà da chi dispone dell’AI generativa più avanzata.

69 milioni
di nuovi ruoli lavorativi potrebbero essere creati con l'adozione dell’AI e di altre tecnologie.

46%
dei leader aziendali intervistati ritiene che l’insufficiente preparazione delle organizzazioni sia uno dei principali ostacoli all’adozione dell’AI generativa.
Contenuti
Insight

Perché l’AI generativa sta cambiando il modo in cui definiamo il lavoro e sta creando nuove opportunità nelle risorse umane, nello sviluppo delle carriere e nell’esperienza dei dipendenti.
Benefici

Come potenziare il lavoro dei dipendenti con l’AI generativa per aumentare l’efficienza, migliorare la produttività e consentire ai dipendenti di concentrarsi su attività di maggior valore.
Raccomandazioni

Come prepararsi alla trasformazione della propria organizzazione.
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Informazioni di contatto aziendale

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