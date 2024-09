Costruisci sistemi intelligenti e connessi per il settore dell'aviazione commerciale e della difesa per contribuire a migliorare i risultati.

Combina la soluzione EAM leader del settore con la potenza dell'IoT per ottenere visibilità in tempo reale sulle operazioni dei sottosistemi.

Lavora in modo sicuro. Lavora in modo intelligente.

Usa la tecnologia digitale per trasformare i dati in informazioni attuabili e in tempo reale per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei dipendenti.