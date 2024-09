IBM è un'azienda che opera in tutto il mondo, e per questo motivo i suoi processi di business spesso travalicano i confini di un singolo paese. Questa proiezione globale esige non solo la disponibilità di sistemi comunicativi e informativi per tutte le società del gruppo IBM (IBM), ma anche l'elaborazione e l'uso su scala mondiale di diversi tipi di informazioni, comprese quelle personali.



IBM si impegna a tutelare la privacy e la riservatezza delle informazioni personali dei propri dipendenti, clienti, business partner (inclusi i contatti dei clienti e dei business partner) e altri individui identificabili. L'adozione di prassi omogenee per la raccolta, l'uso, la divulgazione, l'archiviazione, l'accesso, il trasferimento o l'elaborazione di tali informazioni aiuta IBM a trattare le informazioni personali in modo equo e appropriato, divulgandole e/o trasferendole solo in circostanze appropriate.



La presente Lettera di politica stabilisce i principi generali alla base delle prassi adottate da IBM per la raccolta, l'uso, la divulgazione, l'archiviazione, l'accesso, il trasferimento o l'elaborazione delle informazioni personali, incluso il principio generale della "Privacy by design". Questi principi generali si applicano al trattamento delle informazioni personali in tutto il mondo da parte di IBM.



Tali principi generali sono:



Equità:

IBM raccoglierà e tratterà le informazioni personali in modo equo, lecito e trasparente.



Limitazione dello scopo:

IBM raccoglierà esclusivamente le informazioni personali pertinenti e necessarie per uno o più scopi particolari e tratterà le informazioni personali solo in un modo che non sia incompatibile con gli scopi per i quali sono state raccolte.



Minimizzazione dei dati:

IBM tratterà esclusivamente le informazioni personali adeguate, pertinenti e non eccessive rispetto allo scopo per il quale vengono trattate.



Accuratezza:

IBM manterrà le informazioni personali accurate, complete e aggiornate quanto necessario per lo scopo per il quale vengono trattate.



Conservazione:

IBM conserverà le informazioni personali in una forma che ne consenta l'identificazione per un periodo non superiore a quello necessario allo scopo per cui esse sono state raccolte.



Divulgazione:

IBM renderà disponibili le informazioni personali all'interno o all'esterno dell'azienda solo in circostanze appropriate.



Sicurezza:

IBM adotterà misure tecniche e organizzative appropriate per salvaguardare le informazioni personali e istruirà le terze parti che le trattano per suo conto, se presenti, a trattarle esclusivamente in modo coerente con tale scopo per conto di IBM, e ad implementare a loro volta misure tecniche e organizzative appropriate per la tutela delle informazioni personali.



Diritti individuali:

IBM consentirà agli individui di esercitare diritti appropriati, come il diritto di accesso e rettifica delle informazioni personali, come stabilito nelle Norme aziendali vincolanti e ai sensi della normativa vigente.



Custodia:

IBM metterà in atto politiche e prassi adeguate per la gestione sicura delle informazioni personali trattate per conto dei suoi clienti.



Responsabilità:

IBM disporrà di una governance appropriata, comprensiva di istruzioni a livello aziendale, linee guida, personale adeguatamente formato e altre misure per essere in grado di dimostrare che il trattamento delle informazioni personali viene eseguito in conformità con il presente documento.



I dipendenti IBM che entrano in contatto con le informazioni personali devono agire in modo coerente con i principi contenuti in questa lettera politica.



L'applicazione di questi principi è descritta in particolare nelle Istruzioni aziendali IBM vigenti (e nelle eventuali linee guida di implementazione allegate) relative al trattamento delle informazioni personali.



In vigore dal 21 maggio 2018; sostituisce le precedenti politiche del 30 novembre 2016 e del 24 novembre 1998.