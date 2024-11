Nel 1931, il primo CEO di IBM, Thomas J. Watson, dichiarò che il "dovere verso la comunità" era un imperativo per i dipendenti IBM. Sebbene il nostro obiettivo strategico come azienda si sia evoluto e continuerà a progredire per aiutare il mondo a funzionare meglio, la cultura e i valori di IBM sono rimasti invariati.

I dipendenti IBM si impegnano in iniziative orientate agli obiettivi attraverso programmi di volontariato che si allineano con le aree prioritarie di formazione e sostenibilità. IBM offre inoltre un programma completo e globale di donazioni che ci consente di fornire competenze, tecnologia e finanziamenti per supportare queste priorità e avere un impatto significativo su chi ne ha più bisogno.