La cultura di IBM incentrata sulla generosità continua ad attrarre e ad essere d'ispirazione per innumerevoli dipendenti dediti a migliorare le vite altrui.

Mentre l'azienda si sta reinventando nell'era dell'AI e del cloud, stiamo ampliando i modi in cui usiamo la tecnologia per aumentare l'impatto sociale. Per il volontariato questo si traduce in un coordinamento all'interno dell'intera azienda per organizzare campagne, favorire l'azione del singolo e creare opportunità per donazioni di denaro.

Che tu sia un membro nuovo o di lunga data della comunità di IBM, abbiamo le risorse di cui hai bisogno per lasciare un'impronta duratura.