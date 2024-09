IBM si impegna a favore della sostenibilità fin dagli anni '70 del secolo scorso, quando abbiamo stabilito per la prima volta obiettivi ufficiali in materia di risparmio energetico e gestione dei rifiuti.

Negli anni successivi, la nostra ricerca e tecnologia all’avanguardia ci hanno messo in una posizione unica per applicare le soluzioni digitali più recenti alla lotta contro il cambiamento climatico, alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla promozione della conservazione e della prevenzione dell'inquinamento.



L'obiettivo generale? Creare percorsi migliori per ridurre l'impatto sul pianeta e rendere la nostra Terra un luogo più sicuro per tutti gli esseri viventi.