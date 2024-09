Istituzione dell'IBM Human Ability and Accessibility Center in IBM Research. L'organizzazione, composta da 40 persone, guida le iniziative di conformità per rendere i prodotti IBM conformi a tutti i requisiti di accessibilità del governo e collabora con i clienti e i business partner IBM per aiutarli a implementare politiche, processi e soluzioni end-to-end per l'accessibilità.