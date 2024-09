L'inclusione è un imperativo per l'integrità della nostra impresa e della società.

In IBM, promuoviamo il progresso andando oltre la promozione e la valorizzazione delle differenze individuali. Ci siamo dedicati all'identificazione delle barriere e alla creazione di opportunità di avanzamento in modo equo per tutti i nostri stakeholder, dai dipendenti ai fornitori, alle comunità e al mondo in generale. Trasformiamo continuamente i nostri comportamenti e le nostre azioni per essere più inclusivi.

In parole povere, siamo catalizzatori di cambiamenti sistemici per il mondo.