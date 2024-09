Quando si discute di problematiche di diversità e inclusione, un vocabolario comune è essenziale per evitare fraintendimenti e interpretazioni errate. Le parole hanno spesso significati diversi per persone diverse, in base alla loro esperienza e identità.

La lingua è uno degli strumenti più efficaci che utilizziamo per creare una connessione e una comprensione comune. È essenziale per instaurare relazioni e un ambiente inclusivo in cui tutti si sentano accolti e inclusi. Inoltre, la lingua ha il potere di escludere le persone tramite l'emarginazione e la discriminazione contro le diverse comunità a causa della loro identità, cultura, esperienza o aspetto. Il linguaggio inclusivo cerca di trattare tutte le persone con rispetto, dignità e imparzialità. Ci sfida a cambiare i nostri modi di agire e le nostre abitudini. Ci fa riflettere sulle implicazioni, parole e frasi che magari non ci toccano, ma scavano nell'empatia di un'esperienza che non ci appartiene.



Strategie: