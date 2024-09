Domande e risposte di un consulente IBM Cosa significa per me la diversità nei settori della tecnologia

Blog Carriere IBM Esprimi il tuo io autentico. Quello degli altri non è più disponibile.

Risorse digitali Uguaglianza razziale nella progettazione: storie, video e podcast di esperienza vissuta

Studio McKinsey 2023 Women in the Workplace è il più ampio studio sulla condizione delle donne sul posto di lavoro

Storie di dirigenti IBM Le 3 lezioni di Shue-Jane Thompson per diventare una grande leader

Formazione alla leadership Esplora il programma Next Generation Leader di IBM iX

Rapporto McKinsey Race in the workplace: The frontline experience

Savoy Magazine Three ways leaders can build a culture of conscious inclusion di Kitty Chaney Reed, IBM