Prima l'intelligenza artificiale (AI) era disponibile solo per pochi eletti. Affinché possa diventare una tecnologia realmente trasformativa, è imperativo che possano accedervi il maggior numero di persone, e che sappiano in che modo può potenziare il modo in cui lavoriamo. E questo è un cammino che IBM ha intrapreso l'anno scorso. Parul Mishra, Vice President, Product Management, Digital Labor di IBM, ha fatto parte del team di leadership che ha avvicinato l'AI ai dipendenti IBM di tutto il mondo.



Nel 2023, migliaia di colleghi si sono riuniti durante la «sfida watsonx» per esplorare come l'AI generativa generativa e l'automazione possano essere facilmente integrate nei processi esistenti per cambiare il modo in cui viene svolto il lavoro. L'obiettivo della sfida era quello di dare a tutti i dipendenti IBM l'opportunità di sviluppare un'esperienza pratica con l'AI generativa, in modo da poter trasmettere meglio il modo in cui può aumentare la produttività umana.



Durante questa sfida, Parul e gli altri membri del team hanno creato modi per far scoprire ai dipendenti IBM come i modelli linguistici di grandi dimensioni possono essere utilizzati per favorire la produttività: ridisegnare il modo in cui i venditori si relazionano con i potenziali clienti, come gli specialisti di sourcing degli acquisti si rapportano ai fornitori e come trasformare le esperienze di self-service dei clienti. I dipendenti IBM hanno imparato a progettare e creare rapidamente nuove esperienze che sfruttano questi assistenti intelligenti per eseguire il lavoro per conto dell'utente.



Di conseguenza, possono concentrarsi maggiormente su compiti di alto valore che richiedono un grado più elevato di creatività, intuizione, collaborazione ed esecuzione.