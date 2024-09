Il nostro scopo

IBM aspira a essere il catalizzatore in grado di migliorare il mondo



Vogliamo creare un impatto duraturo e positivo sul mondo in termini di etica del lavoro, di ambiente e delle comunità nelle quali viviamo e lavoriamo. Scopri come i dipendenti IBM sfruttano la tecnologia per fare la differenza: leggi il report IBM Impact 2023

Storie di impatto IBM si impegna a stanziare fino a 45 milioni di dollari per l'adattamento climatico, a partire da una nuova RFP per città resilienti Usher's New Look avvia una collaborazione incentrata sull'AI con IBM per preparare gli studenti al successo professionale Nuovi progetti di sostenibilità e formazione gratuita nelle competenze ecologiche e tecnologiche per le comunità vulnerabili IBM è vincitore del premio Citizens Awards 2023 nella categoria Miglior programma di sostenibilità

I nostri pilastri Creare percorsi migliori per conservare le risorse naturali, limitare l'inquinamento e ridurre al minimo i rischi legati al clima Scopri di più Creare spazi e opportunità per tutti, concentrandosi sulla diversità, l'equità e l'inclusività, sia all'interno di IBM che a livello globale. Scopri di più Creare innovazioni, politiche e pratiche che diano priorità all'etica, alla fiducia, alla trasparenza e, soprattutto, alla responsabilità Scopri di più

Iniziative di responsabilità sociale d'impresa (CSR) I dipendenti IBM condividono l'impegno per la creazione di un mondo migliore e più equo, l'uno per l'altro e all'interno delle nostre comunità globali. Guarda le iniziative CSR di IBM

Report IBM Impact 2023