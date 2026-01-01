Durata: 1 ora

In un contesto in cui velocità di rilascio, automazione e collaborazione tra team sono sempre più strategici, anche il mondo IBM i evolve verso modelli di sviluppo moderni e integrati.

In questo webinar scopriremo come BOB (Build on IBM i) stia trasformando il modo di sviluppare e gestire applicazioni su IBM i, introducendo pratiche DevOps, automazione delle build e integrazione con strumenti open source come Git e VS Code. Approfondiremo inoltre le potenzialità del nuovo Premium Package, progettato per accelerare la produttività degli sviluppatori, standardizzare i processi e semplificare l’adozione di pipeline CI/CD in ambienti enterprise.

Attraverso una demo pratica e la testimonianza diretta di un cliente, vedremo come modernizzare IBM i senza stravolgere gli investimenti esistenti, migliorando qualità, governance e time-to-market delle applicazioni.