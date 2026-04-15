Registrati per unirti a noi

Gestione degli asset aziendali come vincere le nuove sfide. Il software e i casi d’uso reali

Guarda il webinar di IBM, realizzato in collaborazione con Nextwork360, e scopri come le aziende stanno affrontando le nuove sfide della gestione degli asset aziendali grazie a soluzioni software evolute e approcci concreti. Un’occasione per approfondire casi d’uso reali ed esempi pratici di come migliorare efficienza operativa, manutenzione e controllo degli asset lungo l’intero ciclo di vita.