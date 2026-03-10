Webinar sull'observability dei log nel contesto

Unifica i log. Accelera il debugging. Elimina la proliferazione.
I dati di log frammentati tra host e applicazioni creano punti ciechi che rendono l'analisi della causa principale lenta e problematica. Affidarsi a strumenti legacy spesso aumenta la diffusione degli strumenti senza fornire il contesto necessario per risolvere rapidamente i problemi.
Questo webinar presenta IBM Instana "Logs in Context", una soluzione unificata sviluppata su OpenTelemetry che integra la registrazione direttamente nel tuo stack di observability per garantire una risposta agli incidenti più rapida e intelligente.
Relatore in primo piano: Paul Watkins, Senior Product Manager, IBM Instana.
Registrati al webinar on-demand per scoprire come:
- Integrare i log senza soluzione di continuità nel tuo stack per ottenere una visibilità end-to-end.
- Ridurre la proliferazione degli strumenti sostituendo le soluzioni frammentate legacy.
- Accelerare l'analisi della causa principale con insight approfondite e contestuali sulle prestazioni.
- Utilizzare gli standard OpenTelemetry per una strategia configurabile e a prova di futuro.