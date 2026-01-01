Reinventare il potenziale umano nell'era dell'AI generativa
Le organizzazioni devono innanzitutto concepire l'AI generativa non come una tecnologia a sé stante, ma nel contesto della loro forza lavoro. In collaborazione con Oracle, l'IBM Institute for Business Value conduce ulteriori indagini.
Leggi questo report per saperne di più sull’AI e sul potenziale dei dipendenti, nonché sul ruolo che le risorse umane possono svolgere nella creazione di strategie di crescita efficaci per sviluppare i talenti, sia oggi che per il futuro del lavoro.