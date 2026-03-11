Le aziende sono attualmente sommerse da un crescente “caos della connettività”. Gli stack tecnologici sono esplosi, eppure quasi la metà delle organizzazioni ammette di essersi espansa senza un piano di integrazione, creando silos, debito tecnico, rischi per la sicurezza e rallentamenti nell’innovazione. Questo rapporto rivela perché la complessità della tecnologia sta accelerando, come i sistemi disconnessi rallentano l'agilità e il processo decisionale e cosa possono fare i leader IT per riprendere il controllo. Con l'AI generativa che aggiunge ancora più pressione, l’integrazione non è più opzionale, bensì è la spina dorsale che determina se le organizzazioni cresceranno o rimarranno indietro.

Cosa imparerai

- Perché la proliferazione tecnologica sta diventando incontrollabile, con l'86% delle aziende che espande i propri stack e il 70% che accumula più debito tecnico che mai..

- I principali rischi del caos della connettività, tra cui aumento della mancanza di conformità, perdita di competitività, inaccessibilità dei dati e interruzioni che influiscono sui ricavi.

- Come le integrazioni frammentate alimentano gli sprechi, con l'81% delle organizzazioni che duplica il lavoro a causa dei silos e il 44% che gestisce più fornitori per le integrazioni.

- Perché una piattaforma di integrazione unificata è la soluzione, riportando agilità, produttività e governance su applicazioni, dati, API, eventi e processi B2B.

Scarica il documento completo per scoprire come superare il caos della connettività e creare un business più integrato, resiliente e competitivo.