L'AI sta trasformando l'azienda a una velocità senza precedenti, ma sta anche amplificando la complessità, aumentando i rischi ed esponendo i limiti degli strumenti di integrazione legacy. Poiché le organizzazioni generano e consumano più dati che mai, le soluzioni iPaaS tradizionali faticano a tenere il passo. Leggi la nostra guida e scopri come una nuova classe di integrazione aziendale basata su AI ti aiuta a superare il caos della connettività, riprendere il controllo e sbloccare tutto il valore dell’AI generativa in tutta l'azienda.

Cosa imparerai

- Perché l’AI sta aumentando il caos nelle integrazioni, dai rischi legati alla sovranità dei dati all’esplosione delle API, fino alle sfide di sicurezza multi-cloud

- Come l'iPaaS di nuova generazione di IBM elimina la frammentazione grazie a un’unica piattaforma abilitata dall’AI che si estende tra cloud, regioni, fonti di dati e modelli di integrazione.

- I cinque componenti indispensabili di un iPaaS moderno, tra cui integrazione ibrida, governance centralizzata e produttività guidata dall’AI generativa.

- L’impatto aziendale di agilità, produttività e governance, reso possibile da una piattaforma unificata che supporta sia gli specialisti IT che i tecnologi aziendali.

Scarica il documento completo per scoprire come modernizzare l'ecosistema di integrazione e sbloccare il vero valore dell'AI in tutta la tua azienda.