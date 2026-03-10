Report sul miglioramento costante UX

Adattati al cambiamento. Ottimizza le prestazioni. Garantisci la coerenza.

Secondo Enterprise Strategy Group (ESG), le organizzazioni stanno faticando ad adattare gli strumenti di observability a nuove architetture e complessi ambienti multi-cloud. I metodi tradizionali di monitoraggio dell'esperienza digitale (DEM) spesso non sono in grado di garantire una copertura coerente, mettendo a rischio la soddisfazione degli utenti.

Questo report di ricerca analizza i limiti del DEM legacy e sottolinea come IBM® Instana offra la visibilità completa ed end-to-end necessaria per risolverli.

Scarica il report per scoprire come:

- Adattare strumenti di observability per gestire i modelli architettonici emergenti

- Monitorare e ottimizzare le prestazioni in ambienti multi-cloud distribuiti

- Garantire una copertura costante dell'observability a tutti i livelli infrastrutturali

- Superare i limiti critici dei metodi tradizionali DEM

- Ottenere una visibilità completa end-to-end che migliori l'esperienza dell'utente finale