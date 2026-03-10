Miglioramento costante dell'esperienza digitale dell'utente finale con IBM Instana

Adattati al cambiamento. Ottimizza le prestazioni. Garantisci la coerenza.

Secondo Enterprise Strategy Group (ESG), le organizzazioni stanno faticando ad adattare gli strumenti di observability a nuove architetture e complessi ambienti multi-cloud. I metodi tradizionali di monitoraggio dell'esperienza digitale (DEM) spesso non sono in grado di garantire una copertura coerente, mettendo a rischio la soddisfazione degli utenti.

Questo report di ricerca analizza i limiti del DEM legacy e sottolinea come IBM® Instana offra la visibilità completa ed end-to-end necessaria per risolverli.

Scarica il report per scoprire come:

- Adattare strumenti di observability per gestire i modelli architettonici emergenti
- Monitorare e ottimizzare le prestazioni in ambienti multi-cloud distribuiti
- Garantire una copertura costante dell'observability a tutti i livelli infrastrutturali
- Superare i limiti critici dei metodi tradizionali DEM
- Ottenere una visibilità completa end-to-end che migliori l'esperienza dell'utente finale

Report sul miglioramento costante UX