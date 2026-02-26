Calcolatore di TCO

I server IBM Power riducono il costo totale di proprietà (TCO) per l'infrastruttura IT consolidando le impronte dei data center fisici e riducendo i costi delle licenze software, della manutenzione, del raffreddamento e dell'elettricità. Fai di più con meno core e migliora le prestazioni e aumenta la sicurezza. Utilizza questo calcolatore e rispondi ad alcune semplici domande per visualizzare il TCO per varie configurazioni e scoprire quanto un server Power riesce a ridurre il TCO. Scopri il ROI che la tua azienda potrebbe ottenere utilizzando i server on-premise Power e Power Virtual Server.