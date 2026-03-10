Guida per semplificare la modernizzazione delle applicazioni

Accelera la migrazione. Elimina i rischi. Modernizza in tutta sicurezza.

La transizione da monoliti a microservizi introduce una complessità che gli strumenti APM legacy semplicemente non riescono a gestire. Senza visibilità totale, i punti ciechi negli ambienti ibridi minacciano le prestazioni e rallentano la consegna.

Questa guida illustra come mantenere il controllo durante il tuo percorso di modernizzazione con un'observability full stack in tempo reale.

Scarica la guida per scoprire come:

- Eseguire un benchmark costante delle prestazioni delle applicazioni in ogni fase della migrazione

- Eliminare le lacune di visibilità che ritardano il rilevamento dei problemi e soffocano la velocità CI/CD

- Consentire ai team DevOps uno "shift left" e risolvere i problemi di codice prima della produzione

- Automatizzare il rilevamento, il tracciamento e gli avvisi nei complessi ambienti ibridi

- Sostituire gli strumenti legacy reattivi con insight completi di IBM Instana