La complessità IT sta prosciugando i budget, rallentando l'innovazione e nascondendo opportunità di crescita. Questo rapporto rivela come l'automazione intelligente, alimentata da AI, hybrid cloud e workflow end-to-end, aiuta le organizzazioni a ridurre gli sprechi e i rischi e a sbloccare un valore aziendale misurabile. Le imprese altamente automatizzate stanno già conseguendo enormi guadagni: costi IT più bassi, time-to-market più rapido, cybersecurity rafforzata e crescita dei ricavi più elevata.

Cosa imparerai

- Il vero costo della complessità IT, inclusi lo shadow IT, il debito tecnico e le inefficienze che erodono fino al 24% dei budget per l'IT.

- Come l'automazione IT intelligente migliora le prestazioni, generando riduzioni fino al 28% dei costi IT e il 36% in meno di incidenti di cybersecurity.

- Perché le organizzazioni altamente automatizzate ottengono risultati migliori, raggiungendo una più rapida adozione del cloud, una visibilità più approfondita e un ROI più elevato dalle trasformazioni guidate dall'AI.

- Come i flussi di lavoro end-to-end abilitati dall'AI riducono il lavoro manuale, aumentano la precisione e accelerano l'agilità operativa nell'intero ambiente IT.

Scarica il documento completo per scoprire le strategie che possono aiutare la tua azienda a ridurre la complessità e trasformare il tuo patrimonio IT in un vero motore di crescita.