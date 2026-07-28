La cybersecurity sta entrando in una nuova era. Con l’accelerazione dell’adozione dell’AI da parte delle organizzazioni, i responsabili della sicurezza si trovano ad affrontare un panorama sempre più complesso, caratterizzato da minacce in continua evoluzione, tempi di risposta sempre più ridotti e rischi in espansione che coinvolgono identità, applicazioni e dati.

Il report Cost of a Data Breach 2026 analizza come questa trasformazione stia ridefinendo l’economia alla base della risposta a una violazione. Basato su una ricerca globale condotta dal Ponemon Institute e sponsorizzata, analizzata e pubblicata da IBM, il report offre insight sull’impatto crescente degli attacchi basati su AI, la crescente capacità degli aggressori di operare alla velocità delle macchine e sulla necessità urgente di rafforzare governance, controlli di sicurezza e protezioni specifiche per l’AI.

Scarica il report per esplorare:

Tendenze emergenti che stanno ridefinendo il panorama della cybersecurity

Come l’AI di frontiera e l’AI generativa stanno accelerando velocità e complessità degli attacchi

Approcci alla protezione di identità (incluse le NHI), applicazioni e dati

Considerazioni in materia di governance dell'AI e gestione del rischio

Strategie per migliorare la preparazione al SOC e la resilienza operativa

Raccomandazioni per difendersi dalle minacce AI in rapida evoluzione

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