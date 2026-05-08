Per responsabili software e IT, architetti, responsabili dello sviluppo e decisori tecnici che valutano strumenti di sviluppo assistiti dall’AI.

Questo white paper di Omdia spiega come l'agentic AI sta rimodellando lo sviluppo software su larga scala e perché IBM Bob offre un percorso più sicuro ed efficace per il tuo IDE rispetto all'utilizzo diretto degli LLM di frontiera. L’attenzione è rivolta a indicazioni chiare e concrete per i team che adottano lo sviluppo basato su AI.

I lettori scopriranno come:

- L'agentic AI può automatizzare le principali attività SDLC, mentre gli sviluppatori guidano e supervisionano il processo

• IBM Bob migliora affidabilità, sicurezza ed efficienza dei costi attraverso contesto, protezioni e selezione del modello

• L'AI può accelerare la modernizzazione dei sistemi legacy e cambiare il ruolo degli sviluppatori e la struttura del team