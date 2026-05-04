Le supply chain sono sempre più messe a dura prova da sistemi frammentati, insight ritardati e rischi operativi crescenti. Questo articolo illustra come l'integrazione ibrida riduca questo "stato di caos di connettività" unificando API, eventi e dati tra sistemi cloud e on-premise. Con flussi di dati più puliti e connessi, le organizzazioni ottengono una visibilità in tempo reale, un'orchestrazione più rapida e un'infrastruttura pronta per l'AI, che consente di migliorare la resilienza, ridurre i costi e aumentare l'agilità in tutta la catena del valore.



Perché è importante per i leader della supply chain:



Ridurre i colli di bottiglia nell'integrazione: unifica i dati, riduce il lavoro manuale e accelera la gestione delle eccezioni

Migliora la visibilità in tempo reale: collega i sistemi per una visione d'insieme di fornitori, inventario e logistica

Rafforza la resilienza: adattati rapidamente ai cambiamenti e alle interruzioni della domanda con insight basati sui dati



Scarica il playbook completo per correggere la frammentazione e creare una supply chain più agile e connessa.