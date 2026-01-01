Gli ambienti IT moderni stanno diventando sempre più complessi, con l'aumento del debito tecnico e la pressione sulla resilienza dell'infrastruttura. Questa guida fornisce agli architetti IT un blueprint pratico per progettare architetture adattabili che riducano al minimo il debito tecnico e modernizzare gli ambienti ibridi.

Cosa imparerai:

Come semplificare la complessità dell'architettura e ridurre il debito tecnico.

Strategie per progettare infrastrutture resilienti e adattabili in grado di supportare i workload moderni.

Come le basi IT coerenti accelerano l'adozione dell'AI e della scalabilità operativa.

Come rafforzare la cyber resilience con modelli architettonici pratici e una roadmap di 90 giorni .





Scarica questo report per scoprire come gli architetti possono semplificare la complessità, scalare i workload di AI in modo più efficace e rafforzare la resilienza.