Gli ambienti IT moderni stanno diventando sempre più complessi, con l'aumento del debito tecnico e la pressione sulla resilienza dell'infrastruttura. Questa guida fornisce agli architetti IT un blueprint pratico per progettare architetture adattabili che riducano al minimo il debito tecnico e modernizzare gli ambienti ibridi.
Cosa imparerai:
Come semplificare la complessità dell'architettura e ridurre il debito tecnico.
Strategie per progettare infrastrutture resilienti e adattabili in grado di supportare i workload moderni.
Come le basi IT coerenti accelerano l'adozione dell'AI e della scalabilità operativa.
Come rafforzare la cyber resilience con modelli architettonici pratici e una roadmap di 90 giorni .
Scarica questo report per scoprire come gli architetti possono semplificare la complessità, scalare i workload di AI in modo più efficace e rafforzare la resilienza.