Il playbook della cyber resilience per l'infrastruttura moderna

Gli attacchi informatici si stanno intensificando in ogni settore, aumentando i rischi operativi,

finanziari e di reputazione. Nel 2025, il costo medio globale di una violazione dei dati è stato pari a 4,44 milioni di dollari, mentre le organizzazioni con sede negli Stati Uniti hanno speso una media record di 10,22 milioni di dollari per incidente e quasi il 49% delle organizzazioni che hanno subito una violazione prevede di aumentare la spesa per la sicurezza.

La cyber resilience, ovvero la capacità di prevenire, resistere e riprendersi dagli incidenti, deve avvenire a livello aziendale e deve essere guidata dal management, integrando governance e gestione del rischio con una risposta agli incidenti testata e un ripristino verificabile, per garantire la continuità operativa anche in condizioni di stress.



Questo playbook illustra cosa significa una strategia di cyber resilience pronta per il futuro e basata su AI, dalle pratiche organizzative fondamentali alle funzionalità IT necessarie per proteggere i dati critici e mantenere la continuità.

Apprenderai anche come l'AI sta rimodellando rilevamento, previsione e risposta, aiutando le aziende a ridurre l'impatto e a riprendersi più rapidamente.