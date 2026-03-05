Operazioni di utility trasformate: connessione di sistemi, intelligenza e persone

Le utility stanno affrontando infrastrutture obsolete, oltre a una domanda e una complessità di rete crescenti. Le organizzazioni leader del settore stanno dimostrando cosa è possibile fare unificando gli ecosistemi operativi, migliorando l'accesso ai dati e dotando le forze lavoro di nuove funzionalità digitali. Questo report delinea una roadmap per aiutare le utility a modernizzare le reti, sviluppare la resilienza e accelerare l'innovazione.



Punti chiave:



• Gli ecosistemi operativi unificati consentono una reattività operativa superiore del 18% e decisioni coordinate più rapide

• L'intelligenza operativa garantisce un recupero delle interruzioni più rapido del 17%, un miglioramento della precisione delle previsioni del 14% e un miglioramento dell'utilizzo degli asset del 12%

• L'investimento nei talenti è fondamentale, con il 96% delle utility avanzate che sviluppa team OT/IT trasversali e una governance formale

• Il finanziamento per la modernizzazione offre un'opportunità unica per sincronizzare il rinnovo degli asset, la trasformazione digitale e il cambiamento organizzativo

• Miglioramenti nell'accesso ai dati del 24% e incrementi nell'efficienza energetica del 16% mostrano il potenziale di operazioni connesse e intelligenti



Leggi il report completo per scoprire come le utility possono massimizzare gli investimenti nella modernizzazione e sviluppare reti di nuova generazione più resilienti, efficienti e digitalmente più avanzate.