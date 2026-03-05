Il settore assicurativo nell'era dell'AI: realizzare il potenziale dell'AI

Mentre l'intelligenza artificiale rimodella interi settori, quello assicurativo sta affrontando un momento cruciale di trasformazione. Questo report spiega come le organizzazioni assicurative stanno affrontando la rivoluzione dell'AI, rivelando sia le opportunità più importanti sia le sfide critiche che le attendono. Mentre i dirigenti assicurativi stanno aumentando rapidamente gli investimenti nell'AI in termini di operazioni, dall'elaborazione dei reclami al coinvolgimento del cliente, molti hanno difficoltà in termini di prontezza dei dati, lacune dei talenti e framework di governance. La ricerca mostra come le compagnie assicurative lungimiranti stanno costruendo vantaggi competitivi basati su AI, gestendo al contempo i rischi emergenti, e questo delinea le priorità strategiche che i leader del settore assicurativo devono affrontare per prosperare in un futuro sempre più algoritmico.



Punti chiave:

• Gli investimenti nell'AI del settore assicurativo stanno aumentando, con l'attenzione che si sposta sulle applicazioni dell'AI generativa.

• La maggior parte degli assicuratori affronta notevoli lacune nell'accessibilità e nella qualità dei dati per l'implementazione dell'AI.

• Fiducia, talento, conformità normativa e governance rimangono ostacoli significativi all'adozione dell'AI.

• L'AI sta trasformando le funzioni principali del settore assicurativo, dalla gestione dei reclami e la sottoscrizione alle esperienze dei clienti.

• Il vantaggio competitivo dipende dall'equilibrio tra innovazione e AI responsabile.



Leggi il report completo Il settore assicurativo nell'era dell'AI per scoprire come le compagnie assicurative possono implementare in modo strategico l'AI per rivoluzionare l'efficienza operativa, migliorare l'esperienza del cliente e sbloccare nuove fonti di ricavi.