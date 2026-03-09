L'anatomia di una violazione

Come si verificano le violazioni e come fermarle prima che inizino

Gli hacker stanno sfruttando la scarsa sicurezza dei segreti, gli account con privilegi eccessivi e le reti piatte più velocemente di quanto la maggior parte dei team riesca a individuarli. Questa guida ti guida passo dopo passo attraverso una violazione realistica utilizzando il framework MITRE ATT&CK per individuare i punti di errore esatti che consentono agli avversari di intensificare, ruotare ed esfiltrare i tuoi dati. Scopri come la sicurezza identity-first, le credenziali dinamiche e i pattern di accesso zero-trust aiutino i team a chiudere queste vulnerabilità, ridurre il raggio di blast e costruire un livello di sicurezza più resiliente in ambienti cloud-native.