Per i leader IT e AI responsabili della distribuzione e della gestione degli agenti AI su larga scala

Questo white paper spiega perché la gestione degli agenti AI è diventata più complessa rispetto alla loro creazione e cosa devono fare le organizzazioni per metterli in produzione in modo sicuro ed efficace. Il white paper spiega i rischi crescenti legati a sicurezza, governance, integrazione e prestazioni via via che l’uso degli agenti si espande e mostra come un control plane unificato possa portare ordine, fiducia e supervisione a sistemi sempre più autonomi.

I lettori scopriranno:

• Perché gli agenti AI introducono nuove sfide operative, di sicurezza e conformità

• Quali sono le funzionalità di base che definiscono una piattaforma efficace per la gestione degli agenti AI

• Come IBM watsonx Orchestrate fornisce governance centralizzata, orchestrazione e gestione del ciclo di vita degli agenti in diversi ambienti