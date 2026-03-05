I governi stanno entrando in un’era dell’AI in cui non agire comporta rischi maggiori. I leader di tutto il mondo stanno aumentando rapidamente gli investimenti nell'AI per potenziare le loro attività nei settori della difesa, della salute, dell’istruzione e dei servizi ai cittadini. Tuttavia, gravi lacune nella preparazione dei dati, nelle competenze e nella governance minacciano i progressi. Questo rapporto mostra come i governi possono trasformare l’AI in uno strumento di progresso capace di far eccellere i dipendenti pubblici, aumentare la fiducia e rafforzare la resilienza nazionale, oltre a delineare i passi urgenti che i leader governativi devono compiere per preparare istituzioni, infrastrutture e forza lavoro a un futuro guidato dall’AI.

Punti chiave:

• I budget per l'AI stanno aumentando notevolmente, spostandosi verso l'AI generativa e l'agentic AI.

• Solo una parte dei dati governativi è oggi pronta per l'AI o utilizzata.

- Competenze, governance e fiducia rappresentano le principali lacune nella preparazione.

• L'agentic AI trasformerà le missioni, dai servizi ai cittadini alla risposta alle emergenze.

• La resilienza nazionale dell’AI dipende dall’istruzione, dalle infrastrutture e dalla cybersecurity.

Leggi il rapporto completo "Il governo nell'era dell'AI" per scoprire come i governi possono mettere in pratica l’IA, rafforzare la fiducia e preparare la forza lavoro al futuro.