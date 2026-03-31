I tempi di inattività non pianificati, l'aumento dei costi, i rischi per la sicurezza e l'obsolescenza degli asset rimangono oggi alcune delle sfide più urgenti per i leader delle operazioni e delle strutture. Eppure molte organizzazioni si affidano ancora a processi obsoleti, sistemi frammentati e cicli di manutenzione reattivi che limitano efficienza e tempo di attività.



Questa guida esclusiva illustra i passaggi pratici utilizzati dalle organizzazioni ad alte prestazioni per modernizzare la manutenzione senza richiedere team massicci, revisioni costose o architetture di dati complesse. Pensata per i leader responsabili del tempo di attività, della produttività e delle operazioni sicure e prevedibili in più siti, questa risorsa offre un percorso chiaro e attuabile per il miglioramento.



Cosa imparerai:



Perché modernizzare la manutenzione è ormai un imperativo aziendale e cosa determina l'urgenza nella produzione.

Gli ostacoli principali che frenano le organizzazioni, dalla visibilità limitata alle ispezioni manuali fino ai sistemi IT/OT frammentati e a una forza lavoro che invecchia.

Un framework pratico in 6 fasi per rafforzare la manutenzione, introdurre trigger basati sulle condizioni, migliorare la qualità e digitalizzare i processi di sicurezza.