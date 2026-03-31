Guida pratica per l’eccellenza nella manutenzione: un manuale moderno per le operazioni

I tempi di inattività non pianificati, l'aumento dei costi, i rischi per la sicurezza e l'obsolescenza degli asset rimangono oggi alcune delle sfide più urgenti per i leader delle operazioni e delle strutture. Eppure molte organizzazioni si affidano ancora a processi obsoleti, sistemi frammentati e cicli di manutenzione reattivi che limitano efficienza e tempo di attività.  
 
Questa guida esclusiva illustra i passaggi pratici utilizzati dalle organizzazioni ad alte prestazioni per modernizzare la manutenzione senza richiedere team massicci, revisioni costose o architetture di dati complesse. Pensata per i leader responsabili del tempo di attività, della produttività e delle operazioni sicure e prevedibili in più siti, questa risorsa offre un percorso chiaro e attuabile per il miglioramento. 
 
Cosa imparerai: 

  • Perché modernizzare la manutenzione è ormai un imperativo aziendale e cosa determina l'urgenza nella produzione.
  • Gli ostacoli principali che frenano le organizzazioni, dalla visibilità limitata alle ispezioni manuali fino ai sistemi IT/OT frammentati e a una forza lavoro che invecchia.
  • Un framework pratico in 6 fasi per rafforzare la manutenzione, introdurre trigger basati sulle condizioni, migliorare la qualità e digitalizzare i processi di sicurezza.
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Guida all'acquisto per la produzione