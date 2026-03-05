Il quantum computing sta accelerando e la crittografia tradizionale non reggerà nel futuro. Allo stesso tempo, la riduzione dei cicli di vita dei certificati, la frammentazione degli strumenti e la visibilità limitata espongono le aziende a rischi.

Questo webinar esclusivo analizza cosa devono fare oggi le organizzazioni per non rimanere indietro, tra cui:



• Come sviluppare una visione completa e accurata dei propri asset crittografici

• Le forze di mercato che guidano azioni urgenti in materia di crypto-agility

• Passaggi pratici per ridurre il rischio crittografico negli ambienti ibridi e multi-cloud

• Cosa serve per prepararsi a una migrazione quantistica senza interrompere l'attività

Non attendere che le vulnerabilità emergano o che le minacce quantistiche ti raggiungano. Ottieni gli insight necessari per pianificare, assegnare priorità e agire con decisione.

Guarda la registrazione del webinar, scarica la presentazione e scopri come IBM può aiutare la tua organizzazione a rafforzare il proprio livello crittografico e a prepararsi per un futuro quantum-resilient.