Garantire la continuità aziendale: replica basata sulle politiche e alta disponibilità basata su criteri per IBM® Storage Virtualize Systems.
La continuità aziendale garantisce che un'organizzazione possa fornire servizi anche durante le interruzioni. Sebbene alcune applicazioni possano tollerare interruzioni temporanee, disastri gravi possono causare tempi di inattività significativi e perdite di dati, portando a costi elevati per il recupero. Le organizzazioni devono ridurre al minimo la perdita di dati e i tempi di inattività per diminuire l'impatto sull'azienda e la pressione finanziaria.
Non voglio fornire nessun input in questo momento, ma scaricherò comunque la pubblicazione
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