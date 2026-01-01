Garantire la continuità aziendale: replica basata sulle politiche e alta disponibilità basata su criteri per IBM® Storage Virtualize Systems.La continuità aziendale garantisce che un'organizzazione possa fornire servizi anche durante le interruzioni. Sebbene alcune applicazioni possano tollerare interruzioni temporanee, disastri gravi possono causare tempi di inattività significativi e perdite di dati, portando a costi elevati per il recupero. Le organizzazioni devono ridurre al minimo la perdita di dati e i tempi di inattività per diminuire l'impatto sull'azienda e la pressione finanziaria.