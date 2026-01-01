Soluzioni di alta disponibilità e disaster recovery su IBM Power Virtual Server

Le organizzazioni che stanno passando da ambienti on-premise tradizionali ad architetture di hybrid cloud necessitano sempre più di strategie robuste per garantire la continuità aziendale. Alta disponibilità e disaster recovery sono essenziali per proteggere i workload mission-critical contro guasti hardware, problemi software e interruzioni su larga scala. Questa pubblicazione di IBM® Redbooks descrive la soluzione IBM per l'implementazione di HA e DR su IBM® Power Virtual Server, sfruttando tecnologie di clustering di livello aziendale e automazione cloud-native.

Questa pubblicazione spiega come progettare e implementare architetture resilienti utilizzando PowerHA SystemMirror, GLVM e servizi di replica, combinati con le funzionalità IBM PowerVS per la ridondanza geografica. Copre anche framework di automazione come Ansible e Terraform, consentendo operazioni senza tempi di inattività e workflow di failover semplificati. Considerazioni di sicurezza e conformità, tra cui gestione dell'identità, crittografia e prontezza agli audit, sono integrate in tutta la progettazione della soluzione.

Le indicazioni qui fornite sono rivolte a professionisti tecnici, consulenti, IT architect e specialisti responsabili della realizzazione di soluzioni ad alta disponibilità e resilienti ai disastri per workload AIX, IBM i e Linux in ambienti di hybrid cloud. Seguendo le best practice e i blueprint descritti in questa pubblicazione, le organizzazioni possono raggiungere obiettivi di ripristino prevedibili (RPO/RTO), rispettare rigorosi SLA e garantire la continuità operativa anche in caso di interruzioni impreviste.