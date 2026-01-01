AI su IBM Z: applicazioni ed esempi

Mentre l’intelligenza artificiale (AI) continua a trasformare i settori, le organizzazioni cercano piattaforme potenti, sicure e scalabili per implementare i workload AI. IBM® Z, celebre per l’affidabilità e le prestazioni di livello aziendale, è in una posizione unica per soddisfare questa esigenza.

Questa pubblicazione IBM Redbooks introduce i lettori all'ecosistema in evoluzione dell’AI su IBM Z, offrendo una panoramica completa delle funzionalità AI della piattaforma e del suo valore strategico. Che tu stia appena iniziando il tuo percorso nell’AI o stia cercando di ampliare le iniziative già esistenti, questo libro fornisce indicazioni chiare e fruibili, adattate alle tue esigenze. Esplora le soluzioni pronte all'uso di IBM e dei fornitori di software indipendenti (ISV), scopri come integrare l’AI con i tuoi asset esistenti oppure come sviluppare soluzioni AI personalizzate da zero.

Questa pubblicazione IBM Redbooks si concentra principalmente su IBM z/OS. Se sei interessato in particolare a Linux su IBM Z e LinuxONE, fai riferimento alla pubblicazione IBM Redbooks “AI for Linux on IBM Z and LinuxONE applications and examples” (REDP-5756).

Con esempi reali, insight architetturali e indicazioni pratiche, questo libro consente a leader IT, architect e sviluppatori di utilizzare appieno il potenziale dell’AI su IBM Z, promuovendo innovazione, efficienza e vantaggio competitivo nell’era digitale.