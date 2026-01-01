Guida introduttiva a IBM Storage Scale System

Questa pubblicazione IBM Redpaper offre una panoramica dell'IBM Storage Scale e dell'IBM Storage Scale System, ufficialmente conosciuto come IBM Elastic Storage Server (IBM ESS) e IBM Elastic Storage System (anch'esso IBM ESS). Queste soluzioni scalabili e ad alte prestazioni per la gestione di dati e file sono basate sulla tecnologia IBM Storage Scale. Offrendo affidabilità, prestazioni e scalabilità, possono essere implementate per una vasta gamma di esigenze diverse.

Il sistema IBM Storage Scale System 6000, di ultima generazione, è il sistema più innovativo che offre protezione degli investimenti per espandere o costruire una nuova piattaforma dati globale integrandosi con lo storage esistente. Il sistema consente aggiornamenti avanzati e senza interruzioni per passare da una soluzione flash a una ibrida o da dischi rigidi (HDD) a una soluzione ibrida. IBM Storage Scale System può scalare verticalmente o orizzontalmente con due diversi supporti di storage nell'ambiente, ed è predisposto per tecnologie quali la connettività Ethernet a 200 Gb o InfiniBand NDR-400.

Questa pubblicazione ti aiuta a comprendere la soluzione e la sua architettura. Descrive l'ordine della soluzione migliore per il suo ambiente, la pianificazione dell'installazione e dell'integrazione della soluzione nel suo ambiente e la corretta manutenzione della soluzione.

La soluzione è creata dalla seguente combinazione di componenti fisici e logici:

Hardware

Sistema operativo

Storage

Rete

Applicazioni

La conoscenza dei componenti IBM Storage Scale e IBM Storage Scale System è fondamentale per pianificare un ambiente.

Questo documento è rivolto ai professionisti tecnici (consulenti, personale di supporto tecnico, architetti e specialisti IT) responsabili della fornitura di cloud service e soluzioni big data a costi convenienti. Il contenuto di questo documento può aiutarti a scoprire insight tra i dati dei clienti, in modo da poter intraprendere azioni appropriate per ottimizzare i risultati, lo sviluppo dei prodotti e le scoperte scientifiche.