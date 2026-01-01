Questo Redpaper descrive una soluzione di accesso a file e blocchi ad alte prestazioni utilizzando IBM® Storage Virtualize e IBM Storage Scale per fornire interfacce di accesso ai file adatte a workload diversi: tradizionali, cloud e emergenti (esempio: SAP, applicazioni web, analisi genomica). Offre una guida dettagliata per gli ingegneri di implementazione per integrare IBM FlashSystem e lo storage legacy IBM Storwize forblock, abbinato all'accesso ai file IBM Storage Scale for Network File System (NFS).

Questa soluzione è pensata per le piccole e medie imprese con capacità di storage limitate ed è destinata ai clienti IBM FlashSystem che necessitano principalmente di block storage con accesso ai file. Intendiamo promuovere questa soluzione principalmente attraverso gli IBM Business Partner, offrendo ai clienti una soluzione integrata end-to-end. Non è destinata ai casi d'uso NAS, Citrix o directory home.