Trasformare i dati in insight con Machine Learning for IBM z/OS

La crescita esponenziale dei dati e l'affermarsi dell'intelligenza artificiale offrono alle organizzazioni l'opportunità di acquisire nuovi insight, migliorare l'efficienza e aumentare i profitti. I dati sono la base dell'innovazione e le organizzazioni devono utilizzare funzionalità di AI avanzate per rimanere competitive e proteggere i dati durante tutto il loro ciclo di vita, garantendo al contempo l’accesso in tempo reale.

IBM Z offre una piattaforma transazionale sicura e multi-workload che supporta i processi aziendali essenziali di molte aziende Fortune 500. Le sue caratteristiche di sicurezza, disponibilità, affidabilità e scalabilità lo rendono un ambiente ideale per l’AI, soprattutto perché le transazioni e i dati critici vengono generati su IBM Z.

In passato, alcune organizzazioni hanno deciso di trasferire i dati sensibili al di fuori di IBM Z. Molte stanno ora riconsiderando questa scelta a causa della crescita esponenziale dei dati, dell'aumento dei rischi per la sicurezza e della necessità di disporre di informazioni in tempo reale. Le organizzazioni seguono una strategia basata sul principio della data gravity per l'AI: per ottenere insight aziendali e operativi in tempo reale e su larga scala, i workload AI devono risiedere nello stesso ambiente delle applicazioni e dei dati che supportano le transazioni su IBM Z.

Machine Learning for IBM z/OS aiuta le organizzazioni a implementare modelli di machine learning direttamente su IBM z/OS, vicino ai workload più critici. In questo ambiente sicuro, i servizi di AI scoring operano accanto alle applicazioni transazionali e ai dati per supportare elevati volumi di elaborazioni, ridurre al minimo i tempi di risposta e garantire il rispetto costante degli accordi sui livelli di servizio (SLA).

Questo libro presenta Machine Learning for IBM z/OS versione 3.2.0 (MLz) e illustra il suo valore unico e i benefici aziendali offerti dall’AI su IBM Z. Il libro fornisce indicazioni per allineare l’AI agli obiettivi aziendali e ai casi d’uso. Descrive i modelli per accedere e utilizzare i dati IBM Z on-premise, nel cloud e in ambienti ibridi. Tratta inoltre le best practice per lo sviluppo dei modelli, la distribuzione, l’inferenza e il monitoraggio post-deployment.