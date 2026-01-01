Richiedi una sessione informativa sul report Cost of Data Breach con IBM X-Force
Il panorama delle minacce si sta evolvendo più rapidamente che mai. I risultati del report Cost of a Data Breach 2026 evidenziano un forte aumento degli attacchi basati su AI, con un incremento sia della frequenza sia della complessità degli incidenti di sicurezza, che comporta maggiori rischi finanziari e operativi per le organizzazioni di tutto il mondo.
Prenota una sessione informativa personalizzata di un'ora con gli specialisti della sicurezza IBM X-Force per esplorare le ultime tendenze delle minacce e discutere di approcci pratici per rafforzare il livello di sicurezza della tua organizzazione.
Durante questa sessione riceverai insight personalizzati per la tua organizzazione su:
L'aumento degli attacchi basati su AI e il loro impatto finanziario
Strategie per rilevare, rispondere e combattere le minacce basate su AI su larga scala
Vulnerabilità emergenti a livello di crittografia, sicurezza delle identità e governance dell'AI
Tendenze chiave delle violazioni, specifiche per il tuo settore e la tua area geografica
Raccomandazioni per le sfide di sicurezza post-quantistica
Priorità di sicurezza e investimenti per rafforzare la cyber resilience