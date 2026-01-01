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Il panorama delle minacce si sta evolvendo più rapidamente che mai. I risultati del report Cost of a Data Breach 2026 evidenziano un forte aumento degli attacchi basati su AI, con un incremento sia della frequenza sia della complessità degli incidenti di sicurezza, che comporta maggiori rischi finanziari e operativi per le organizzazioni di tutto il mondo.

Prenota una sessione informativa personalizzata di un'ora con gli specialisti della sicurezza IBM X-Force per esplorare le ultime tendenze delle minacce e discutere di approcci pratici per rafforzare il livello di sicurezza della tua organizzazione. Durante questa sessione riceverai insight personalizzati per la tua organizzazione su: