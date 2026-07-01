Le nuove regole in materia di sovranità digitale per i provider di servizi gestiti (MSP) e gli integratori di sistemi
Scopri come i provider di servizi gestiti (MSP) e gli integratori di sistema possano trasformare la sovranità digitale da una sfida di conformità a un vantaggio competitivo grazie ad architetture costruite per controllo, resilienza e fiducia.
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Fonte: Nick Patience, Le nuove regole della sovranità digitale: architettura, controllo e vantaggio competitivo. The Futurum Group
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