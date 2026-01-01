Troppo grandi per fallire: perché i progetti di abbandono del mainframe hanno poche possibilità di successo nell'era dell'AI generativa

Nonostante le affermazioni di alcuni fornitori di AI e integratori di sistemi che promuovono il "sogno" dell'abbandono del mainframe, i dati dimostrano che la realtà è estremamente diversa.



L'AI generativa è infatti una tecnologia valida per ridurre la barriera delle competenze nello sviluppo software, in quanto agevola la comprensione e il completamento del codice e supporta l'efficienza dei team nelle loro attività quotidiane. Tuttavia, è ben lungi dall'essere lo strumento magico in grado di consentire l'abbandono del mainframe.



La maggior parte dei progetti di abbandono del mainframe non solo comporta costosi superamenti dei costi previsti, ma mette anche a repentaglio la continuità aziendale e operativa. L'adozione di un approccio basato sulla scelta oculata della piattaforma (valutando attentamente i workload e selezionando la piattaforma migliore) garantisce un ritorno maggiore per la maggior parte delle operazioni.