Scopri perché l'intelligenza artificiale è essenziale per trasformare il servizio clienti e come soddisfare aspirazioni del servizio clienti che prima potevano considerarsi inconcepibili, combinando le funzionalità dell'intelligenza artificiale tradizionale e generativa.

L'85% dei CEO intervistati dall'IBM Institute for Business Value afferma che l'intelligenza artificiale generativa interagirà direttamente con i clienti nei prossimi 2 anni, se non lo sta già facendo. La strategia relativa all'intelligenza artificiale della tua azienda è sulla buona strada?

In questa guida, scoprirai:

Perché i CEO indicano il servizio clienti come massima priorità per l'investimento nell'AI generativa

La chiave per creare un'AI responsabile

In che modo l'AI può ottimizzare le operazioni dei contact center, arricchire il self-service dei clienti e assistere gli operatori per una migliore esperienza complessiva del cliente

I passi successivi per la trasformazione del tuo servizio clienti

