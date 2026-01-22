Guida dell'AI Academy: mettere l'AI al lavoro per il servizio clienti

Scopri perché l'intelligenza artificiale è essenziale per trasformare il servizio clienti e come soddisfare aspirazioni del servizio clienti che prima potevano considerarsi inconcepibili, combinando le funzionalità dell'intelligenza artificiale tradizionale e generativa.

L'85% dei CEO intervistati dall'IBM Institute for Business Value afferma che l'intelligenza artificiale generativa interagirà direttamente con i clienti nei prossimi 2 anni, se non lo sta già facendo. La strategia relativa all'intelligenza artificiale della tua azienda è sulla buona strada?

In questa guida, scoprirai:

  • Perché i CEO indicano il servizio clienti come massima priorità per l'investimento nell'AI generativa
  • La chiave per creare un'AI responsabile
  • In che modo l'AI può ottimizzare le operazioni dei contact center, arricchire il self-service dei clienti e assistere gli operatori per una migliore esperienza complessiva del cliente
  • I passi successivi per la trasformazione del tuo servizio clienti

Per effettuare la sottoscrizione per ricevere aggiornamenti email sui progressi, le strategie, le procedure, le prospettive degli esperti e i nuovi contenuti di AI Academy fai clic qui.

Inserire le informazioni per accedere alla guida.