Gartner: The State of the IBM Mainframe in 2026

Negli ultimi tre anni, molte organizzazioni hanno trasformato il mainframe IBM da una possibile tecnologia da ritirare a un pilastro strategico negli ambienti IT ibridi. I mainframe continuano a garantire livelli senza pari di resilienza, sicurezza, integrità delle transazioni e compatibilità con le versioni precedenti rispetto alle piattaforme alternative. Le organizzazioni stanno ora dando priorità alla correzione della carenza di investimenti nella piattaforma per rendere il proprio ambiente mainframe a prova di futuro per il prossimo decennio.

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